Wta Varsavia, Giorgi costretta al ritiro: le condizioni

VARSAVIA (POLONIA) - Bisognerà aspettare ancora per rivedere Camila Giorgi in campo, visto il nuovo ritiro al “BNP Paribas Warsaw Open”, torneo WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Varsavia, in Polonia. La 31enne di Macerata, numero 50 del ranking e sesta testa di serie, avrebbe dovuto affrontare la tedesca Tatjana Maria, numero 65, ma ha dato forfait per un problema al polso.