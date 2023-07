Incredibile Kyrgios: nuovi tatuaggi sulla schiena, li disegnano in cinque

Nick Kyrgios è un tipo fuori dagli schemi. Dentro i campi di tennis, con quel carattere poco british che si ritrova, ma anche fuori. Adesso pure la sua schiena è... particolare. Il tennista australiano, infatti, è andato questo lunedì in un famoso studio di Los Angeles per un farsi dei tatuaggi enormi. Erano addirittura in cinque a disegnare sulla sua pelle. La sessione è durata un'ora. Un tempo molto basso calcolando la grandezza dei tatuaggi, al netto delle dieci mani al lavoro in contemporanea.