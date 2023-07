La battuta di Paire che scatena tutti: "Olimpiadi? Non dove dite voi. E su OnlyFans..."

Genio e sregolatezza. Benoit Paire nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato entrambe queste qualità. L'ex numero 18 al mondo è scivolato nelle classifiche, ma sta provando a risalire con qualche vittoria nel circuito Challenger, tra cui quelle a Puerto Vallarta, in Messico, e l'altra recente in Italia a San Benedetto del Tronto. Il francese nell'ultima settimana ha invece partecipato all'esibizione Ultimate Tennis Showdown, a Los Angeles. In questa occasione si è divertito a scherzare, parlando di vari argomenti: "Aprirmi account OnlyFans? Il mio sedere non è così bello".