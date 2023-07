Diretta Atp Amburgo, Musetti-Kovalik: segui la sfida LIVE

AMBURGO (GERMANIA) - Dopo il positivo debutto contro lo svedese Ymer c'è lo slovacco Kovalik sulla strada di Lorenzo Musetti negli ottavi dell' Atp 500 di Amburgo , dove l'azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Alcaraz . Segui la diretta del match.

19:19

Inizio partita posticipato

Musetti scenderà in campo verso le 19.45: slitta ancora il via della partita in Germania

18:49

Ranking Atp: Musetti 18° al mondo

Sono sei gli italiani nella top 100. Musetti è il secondo tra gli azzurri, dietro Sinner. - LEGGI TUTTO

18:41

Slitta l'inizio del match

Posticipato il via della partita tra Musetti e Kovalik: si inizia non prima delle 19

18:21

Musetti, c'è già l'avversario per il prossimo turno

L'azzurro è concentrato sulla sfida contro Kovalik, ma guarda già avanti: in caso di vittoria ci sarà la sfida ai quarti contro Djere che ha battuto Pella.

18:10

Musetti-Kovalik: nessun precedente tra i due

Nessun precedente tra Lorenzo Musetti e Josef Kovalik. Il 21enne toscano (n.18 Atp e terza testa di serie del torneo che ha vinto lo scorso anno) nel primo turno ha battuto lo svedese Ymer, mentre il 30enne slovacco (n.172 del ranking) ha superato al debutto il qualificato brasiliano Seyboth Wild.

Amburgo (Germania)