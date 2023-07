Diretta Atp Amburgo, Musetti-Kovalik 1-1 (3-6, 6-2): segui la partita live

AMBURGO - Lorenzo Musetti, dopo aver aver fatto fuori lo svedese Ymer, affronta per il secondo giorno consecutivo lo slovacco Kovalik negli ottavi dell'Atp 500 di Amburgo, dove l'azzurro difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Alcaraz. La paritita è stata sospesa ieri per oscurità poco dopo le 21. Musetti ha perso il primo set per 6-3, ma nel secondo set stava conducendo per 4-1. Adesso il secondo capitolo. Segui la diretta del match.