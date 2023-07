UMAGO (CROAZIA) - Termina in semifinale l'avventura di Matteo Arnaldi, prossimo n. 62 nel ranking Atp, al torneo Atp 250 di Umago. Il 22enne sanremo è stato sconfitto in rimonta da Alexei Popyrin, n.90 Atp, con il punteggio di 6-7(2), 7-5, 6-3 dopo 3 ore e 18 minuti di battaglia. L'australiano vola così in finale sulla terra rossa croata in attesa del suo avversario, uno tra lo svizzero Stan Wawrinka e l'altro azzurro ancora in gara, Lorenzo Sonego.