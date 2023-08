Ivanisevic e la frase sulla lite con Djokovic: "Non sento la metà delle cose che dice"

Novak Djokovic si sta preparando duramente per i suoi prossimi impegni. Il tennista serbo, numero due del mondo, giocherà nel Masters 1000 di Cincinnati , per poi concentrarsi sugli Us Open . L'obiettivo è riprendersi la testa del ranking , con Djokovic che non sembra intenzionato a mollare . Con lui c'è sempre il suo fedele allenatore, Goran Ivanisevic , che ha rilasciato alcune dichiarazioni sul loro rapporto.

Ivanisevic sulle liti con Djokovic: i dettagli

L'allenatore ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sportske Novosti: “Liti? No, è una sciocchezza - le parole di Ivanisevic sul rapporto con Djokovic -. Innanzitutto, non riesco a sentire la metà delle cose che dice. Parliamo di stadi enormi, dove le persone urlano e non ti permettono di sentire tutto. Non mi danno fastidio le reazioni di Djokovic. Si tratta di emozioni che in qualche modo deve tirare fuori. Parliamo un milione di volte e non ho alcun problema con lui. Come persona è fenomenale. Come giocatore non ne voglio nemmeno parlare: è miracoloso. L'energia che porta in campo, il modo in cui gioca... Sorride sempre, anche quando perde, è incredibile". Infine la previsione sugli Us Open: solo Djokovic e Jannik Sinner saranno in grado di battere Carlos Alcaraz secondo Ivanisevic.