Svitolina-Azarenka, niente stretta di mano anche a Washington: i dettagli

WASHINGTON - Vittoria importante per Elina Svitolina, numero 27 del mondo, che si è imposta 7 sulla bielorussa Viktoria Azarenka, numero 19 del ranking, al “Mubadala Citi DC Open”, WTA 500 con un montepremi da 780.637 dollari sul cemento di Washington. Si è ripetuta nuovamente la stessa scena già vista a Wimbledon, con l'ucraina e la bielorussa che a fine match non si sono strette la mano. Stavolta, però, non ci sono state polemiche.