Furia Azarenka, Wimbledon fischia e lei... fa le manette alla Mourinho!

Azarenka esce tra i fischi: gesto delle manette al pubblico!

Svitolina ha avuto la meglio dopo un durissimo tie-break del terzo set (11-9). Le due tenniste si sono poi dirette verso la rete per salutare il giudice di sedia, senza stringersi la mano. L'unico gesto è stato un cenno da lontano della Azarenka alla rivale prima di abbandonare il campo. Il protocollo tra le due nazioni, infatti, impedisce di stringersi la mano alle due giocatrici. Il pubblico di Wimbledon però non ha compreso questo gesto e la bielorussa è stata pesantemente fischiata per non aver stretto la mano. Reazione dura della Azarenka, che ha fatto uno strano gesto verso il pubblico. In molti lo hanno interpretato come il gesto delle manette, reso celebre da Mourinho quando era sulla panchina dell'Inter come reazione verso l'arbitro.