Tennis, arriva il "Var": quando sarà usato, come funzionerà e le eccezioni

Il Var è pronto a sbarcare anche nel mondo del tennis . La tecnologia farà il suo esordio al prossimo Us Open, in programma dal 28 agosto al 10 settembre , ultimo Slam della stagione.

Var, ecco come funzionerà

L'obiettivo è ovviamente quello di ridurre gli errori e di conseguenza le polemiche. In quali casi verrà quinti utilizzato il Var? Ad esempio nel doppio rimbalzo, come nel recente caso di Rune al Roland Garros contro Cerundolo, o ancora per capire se la palla è stata colpita prima di superare la rete, in caso di invasione di campo avversario o fallo di piede. Il Var sarà quindi, come per l'arbitro nel calcio, un valido alleato del giudice di sedia.

Var pronto all'esordio ma con alcune eccezioni

Il Var è pronto al suo esordio anche se non sarà presente su tutti i campi. La tecnologia applicata al tennis potrà essere utilizzata solamente nell’Arthur Ashe, Louis Armstrong, Grandstand, Campo 5 e Campo 17.