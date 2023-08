Kyrgios, violento botta e risposta con un giornalista sui social: "Io riempio gli stadi, e te?"

Kyrgios è ancora protagonista sui social. E' difficile che passi una giornata senza fare polemica o qualcosa di davvero stravagante, vedi i tatuaggi dei Pokemon sulla schiena . L'australiano stavolta ha litigato su Twitter con un giornalista, Scott Barclay , che aveva scritto: "Kyrgios fuori dalla Top 100? Sarà un bene per lui, ora sarà in grado di relazionarsi e giocare con i tennisti di livello inferiore che passa così tanto tempo a prendere in giro su Twitter”.

Kyrgios, il botta e risposta social

Il tennista australiano, che ha un problema al polso e non è al top della condizione, ha risposto in maniera piccata alla provocazione del giornalista: “Avrò classifica protetta come numero 21 al mondo e mi daranno la wild card ogni volta che vorrò. Ben fatto fratello. Questo è quello che succede quando riempi gli stadi in tutto il mondo. E te?”.