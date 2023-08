Sinner e quella frase di Ivanisevic su Alcaraz: le sue parole fanno discutere

ROMA - La vittoria nella finale di Wimbledon contro Novak Djokovic ha incoronato definitivamente Carlos Alcaraz come il nuovo re del tennis mondiale e ad ammettere l'attuale superiorità del 20enne spagnolo è anche Goran Ivanisevic, ora coach dello stesso Djokovic (che di anni ne ha 36).

Ivanisevic, le parole su Sinner

Il 51enne ex tennista croato, 'facendo le carte' agli Us Open, parla però anche dell'azzurro Jannik Sinner: "Alcaraz è una storia a sé - dice Ivanisevic - e Sinner è l'unico che può minacciarlo agli Us Open, insieme a Novak. Novak rimane l'unico 'Dinosauro'... gli altri sono tutti giovani ragazzi".