Diretta Wimbledon, la finale: Djokovic sfida Alcaraz, segui LIVE

Ci siamo, è il giorno della finale di Wimbledon . A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz , rispettivamente teste di serie n°2 e 1 del tabellone. C'è tanto in palio sull'erba londinese: il titolo (per il serbo sarebbe l'ottavo e il 24° Slam in totale) e il primo posto nel ranking mondiale , al momento dello spagnolo. Segui la sfida in diretta.

15:36

Djokovic mentiene il servizio: 5-0

Il tennista serbo avanza verso la chiusura del primo set, ora Alcaraz andrà al servizio per restare nella prima partita

15:34

Altro break per Djokovic: 4-0

Continua il dominio del tennista serbo che continua a giocare in profondità, non lasciando possibilità ad Alcaraz

15:27

Djokovic allunga: 3-0

Il serbo chiude con un ace il terzo game: fin qui Alcaraz non è riuscito ancora a entrare in partita

15:21

Djokovic piazza il break: 2-0

Alcaraz offre tre palle break all'avversario, il serbo ne approfitta e si porta avanti

15:16

Djokovic vince il primo game: 1-0

Il serbo, dopo aver annullato una palla break ad Alcaraz, mantiene il proprio turno di battuta

15:09

Inizia la partita!

Il riscaldamento è concluso, ha inizio la finale: Novak Djokovic al servizio

15:05

Djokovic andrà al servizio per primo

Il serbo ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire

15:03

Wimbledon, inizia il riscaldamento

I due tennisti iniziano il riscaldamento, il tetto del central Court è aperto: le previsioni meteo scongiurano pioggia

15:01

I tennisti entrano in campo

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic entrano sul Central Court di Wimbledon per la finale del torneo londinese

14:50

Djokovic, assalto al Golden Slam

Il serbo Novak Djokovic continua a inseguire il sogno del Grande Slam. Dopo aver vinto gli Australian Open e il Roland Garros, oggi potrebbe aggiungere un nuovo tassello per andare all’assalto del Golden Slam, ovvero vincere tutti e 4 i tornei del Grande Slam, ovvero Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

14:40

Wimbledon, Djokovic punta a migliorare il record di Slam

Con 23 successi in 35 finali il serbo è il tennista più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam: 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open e 3 Roland Garros. La finale odierna concede al serbo la possibilità di migliorare il proprio primato assoluto.

14:30

Wimbledon: Alcaraz-Djokovic, 16 anni di differenza

Una sfida generazionale. I tennisti che scenderanno in campo sul Central Court di Wimbledon hanno una differenza anagrafica significativa. Il serbo è nato nel 1987, lo spagnolo nel 2003. Eppure non è questo il margine anagrafico più ampio in una finale. Nel 1974 l’australiano Ken Rosewall affrontò lo statunitense Jimmy Connors sia a Wimbledon che agli Us Open nel 1974: tra i due tennisti la differenza di età era di 18 anni.

14:20

Wimbledon, Djokovic a caccia di Federer

Novak Djokovic ha disputato otto finali vincendo il trofeo in sette occasioni. Oggi ha la possibilità di eguagliare il record dello svizzero Roger Federer che ha vinto otto titoli a Wimbledon.

14:10

Djokovic-Alcaraz, bilancio in parità

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si sono incontrati in due occasioni, e il bilancio è in perfetto equilibrio. Il primo confronto è stato vinto da Alcaraz a Madrid nel 2022, il secondo è andato in scena poche settimane fa a Parigi, nella semifinale del Roland Garros vinta da Novak Djokovic.

14:05

Wimbledon, in palio anche il primo posto nel ranking Atp

La sfida sul Central Court di Wimbledon avrà un valore significativo anche per quanto riguarda la graduatoria dell’ATP. Chi - tra Djokovic e Alcaraz - avrà modo di sollevare al cielo il trofeo, conquisterà anche il primo posto nel ranking.

14:00

Wimbledon, è il giorno della finale

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si sfidano sul Campo Centrale nella finale di Wimbledon a partire dalle ore 15.

Londra - Wimbledon