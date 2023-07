Il record assurdo centrato da Alcaraz a Wimbledon: non accadeva da Federer!

LONDRA (REGNO UNITO) - Carlos Alcaraz è il re di Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto Novak Djokovic in cinque set (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) dopo una durissima ed intensa battaglia durata 4 ore e 46 minuti. Una vittoria che significa tantissimo, per lo spagnolo numero 1 del mondo che conquista un particolare record, come non accadeva dal 2004 con Roger Federer.