Alcaraz e l'orologio indossato per la finale di Wimbledon: ecco marca e modello

LONDRA (REGNO UNITO) - Primo trionfo a Wimbledon per Carlos Alcaraz , che ha vinto il titolo sull'erba dello Slam londinese superando Nole Djokovic in una finale epica e al momento di alzare il trofeo ha sfoggiato un orologio che non è certo passato inosservato .

Wimbledon, gli orologi di Alcaraz e Djokovic durante la premiazione

Durante la premoazione il 20enne spagnolo numero uno del mondo indossava un Rolex Daytona in oro giallo con bracciale Oysterflex, mentre il 36enne serbo aveva al polso un Hublot Big Bang Integrated Chronograph in ceramica verde. La sconfitta in finale è costata a Djokovic (vincitore 7 volte a WImbledon) l'aggancio a Roger Federer, che con 8 titoli resta il tennista ad aver vinto di più a Londra dove in questi giorni è stato visto in tribuna con la moglie Mirka: lui con al polso un Rolex Sky-Dweller, lei con un rarissimo Day-Date in platino con diamanti e smeraldi.