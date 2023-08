Sinner show a Toronto, la battuta è esilarante: "Lo dirò l'anno prossimo"

TORONTO (CANADA) - È tutto pronto per il Masters 1000 di Toronto. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, settima testa di serie del torneo e che usufruirà di un bye all'esordio. Tante aspettative per il tennista altoatesino, che al secondo turno potrebbe essere impegnato in un derby azzurro contro Berrettini. Lo stesso Sinner è carico per il torneo, come dimostrato dallo show in conferenza stampa.