Sinner crudele con l'allenatore e sui social affermano: "È spietato!"

TORONTO (CANADA) - Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio al Masters 1000 di Toronto . Il tennista azzurro, autore di un vero e proprio show in cofnerenza stampa , ha fatto divertire il pubblico ancor prima di scendere in campo per una gara ufficiale.

Sinner spietato con Cahill

Il numero 8 al mondo si è infatti reso protagonista di un simpatico siparietto insieme al suo allenatore Darren Cahill durante una sessione di allenamento. Il coach ha posizionato alcuni coni in campo per far allenare il tennista altoatesino al servizio e, ogni volta che l'azzurro colpiva il cono Cahill avrebbe dovuto fare una serie di flessioni come "punizione". Inutile dire che Sinner è stato spietato: non ha sbagliato un colpo e l'allenatore australiano ha dovuto fare una serie quasi interminabile di flessioni scatenando i sorrisi dei presenti e dello stesso Jannik.