Berrettini e la dedica a Melissa Satta: cosa ha scritto e il significato

La dedica di Berrettini a Melissa Satta

Lui in campo, lei davanti alla tv. Melissa non si è persa la sfida e s'è collegata a distanza per seguire l'incontro, alla fine l'esultanza è stata doppia e condivisa (sui social): Berrettini si è avvicinato alla telecamera e con un pennarello verde ha scritto "Sole!", una dedica per la sua fidanzata, un messaggio per Melissa, evidentemente una parola che i due usano spesso insieme e che ha un significato speciale. Berrettini ha ripostato la storia Instagram e ha aggiunto una M con un sole e un cuore, sigillando una serata perfetta.