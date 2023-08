Diretta Atp Toronto, Musetti-Nishioka e poi Berrettini: risultati e partita LIVE

16:56

Berrettini-Barrere: una sfida inedita

Una sfida inedita quella tra Matteo Berrettini e il francese Gregoire Barrere che andrà in scena nel primo turno del Masters 1000 di Toronto (cemento). Nessun precedente tra i due, che si troveranno dunque di fronte per la prima volta oggi (lunedì 7 agosto) in Canada.

16:43

Musetti-Nishioka: i precedenti

Due i precedenti, entrambi su terra rossa nel 2021, tra Lorenzo Musetti e Yoshihito Nishioka che si affronteranno tra poco nel primo turno del Masters 1000 di Toronto. il bilancio è in parità, con il giapponese che si è imposto in due set a Parma e il toscano che si è poi 'vendicato' al Roland Garros. A questi due match va aggiunto quello andato in scena nelle qualificazioni a Madrid (terra rossa) lo scorso anno, vinto da Musetti in due set.

16:30

Atp Toronto, in campo Musetti e Berrettini: dove vederli in tv

Debutto sul cemento dell'Atp di Toronto per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Prima (ore 17 italiane) scenderà in campo il 21enne toscano (n.19 Atp e testa di serie n.16 del Masters 1000 canadese) contro il 27enne giapponese Yoshihito Nishioka (n.45 Atp), poi toccherà al 27enne romano (n.38 Atp) contro il 29enne francese Gregoire Barriere (n.58 Atp). Scopri come seguire le partite dei due azzurri in diretta tv... (TUTTI I DETTAGLI)

Toronto (Canada)