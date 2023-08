Atp Toronto, in campo Berrettini e Musetti: orario e dove vederli in tv

TORONTO (CANADA) - Via al primo turno del Masters 1000 di Toronto che, insieme a quello di Cincinnati, anticipa gli Us Open 2023, ultimo Slam della stagione. Due gli azzurri in campo in questa prima giornata: ad aprire sarà infatti Lorenzo Musetti , poi sarà il turno di Matteo Berrettini.

Musetti-Nishioka, l'orario di inizio

Musetti sfiderà al Grandstand il giapponese Yoshihito Nishioka nella gara che prenderà il via alle ore 17.00 italiane. I due si sono già sfidati nel 2021 e in quel caso Musetti uscì sconfitto a Parma (ma poi si impose al Roland Garros).

Berrettini-Barrere, l'orario di inizio

Dopo Musetti sarà il turno di Matteo Berrettini che sul Centrale se la vedrà con il francese Grégoire Barrere. La sfida dovrebbe avere inizio intorno alle 18.30 ore italiane. In caso di passaggio del turno contro il numero 58 della classifica Atp, Berrettini incontrerà Jannik Sinner.

Musetti e Berrettini, dove vedere i match in tv

Le sfide di MUsetti e Berrettini all'Atp di Toronto saranno visibili in tv per gli abbonati su Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.