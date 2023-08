Berrettini-Sinner a Toronto, dove vederla in tv

TORONTO (CANADA) - Matteo Berrettini contro Jannik Sinner. In palio la qualificazione agli ottavi di finale del Master 1000 di Toronto. Il tennista romano nel primo turno ha battuto nel primo turno il francese Barrere, mentre l'altoatesino era qualificato di diritto essendo testa di serie numero 7.

Berrettini-Sinner, dove si svolge la sfida

Il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner si giocherà sul campo in terra battuta di Toronto e sarà valevole per il secondo turno del torneo canadese.

Berrettini-Sinner, dove vederla in tv

Il match che vedrà opporsi Jannik Sinner e Matteo Berrettini sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203).

Berrettini-Sinner, dove vederla in streaming

La sfida tra il tennista romano e l'altoatesino sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Berrettini-Sinner, i precedenti

Il match di oggi sarà il primo confronto ufficiale tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due tennisti azzurri infatti non si sono mai affrontati fino ad oggi. In palio ci sono gli ottavi di finale del torneo di Toronto.