Diretta Berrettini-Sinner: segui la sfida dell’ATP Toronto LIVE

Subito un derby azzurro al Masters 1000 di Toronto , che regalerà la sfida inedita tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner . Il romano e l'altoatesino si sfidano al secondo turno, con in palio un posto negli ottavi di finale: segui la sfida in diretta.

23:54

Che lotta tra Berrettini e Sinner, ora 3-2

Berrettini si porta sul 40-0, ma Sinner annulla ben tre palle break di fila. Si va ai vantaggi, dove l'altoatesino regge e annulla altre due palle break prima di prendersi il game. Lotta molto intensa in campo tra i due azzurri.

23:41

Brivido Berrettini, ora 2-2

Il romano rischia ma tiene la battuta. Errore clamoroso per Berrettini che manda a rete da ottima posizione e quasi regala il break a Sinner, poi sul 15-40 reagisce e chiude il turno in battuta.

23:35

Sinner, battuta a zero: 2-1

Grande risposta dell'altoatesino, che tiene il servizio a zero e si riporta avanti.

23:33

Risposta Berrettini, 1-1

Il romano concede un solo punto alla battuta: quattro punti consecutivi e riporta il punteggio in parità.

23:30

Sinner si prende il primo game

Si lotta subito nel derby azzurro: l'altoatesino rischia sul punteggio di 15-40, poi annulla due palle break e si prende il primo game.

23:26

Inizia la sfida tra Berrettini e Sinner

Si comincia: inizia il derby azzurro tra Berrettini e Sinner.

23:17

Sinner e Berrettini in campo, applausi del pubblico

Scendono in campo i due azzurri: manca pochissimo all'inizio del derby al secondo turno.

23:01

Berrettini-Sinner, manca poco all'inizio

Si libera la Granstand Arena, con la fine del match tra Fokina e Zverev (passa lo spagnolo in due set). Ora spazio a Berrettini e Sinner.

22:59

22:55

22:53

Berrettini sfida Siner: derby azzurro inedito

Il secondo turno del Masters 1000 di Toronto regala subito un derby azzurro tra Sinner e Berrettini, che in carriera non si sono mai affrontati: sarà la prima sfida ufficiale tra i due.

Toronto - Canada