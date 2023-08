Alcaraz enigmatico, la frase sulla telecamera sorprende tutti: il motivo

Alcaraz e la spiegazione del “You know“

La spiegazione è semplice. Alcaraz usa spesso le parole “You know” come intercalare durante le sue conferenze stampa e gli amici lo prendono in giro. “L‘ho scritto perché i miei amici ridono di me. Dicono che è l'unica cosa che pronuncio quando parlo in inglese", ha spiegato sorridendo il murciano a una domanda posta da un giornalista di Hispanic Sports Media.