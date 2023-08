Wta Montreal, Swiatek in semifinale: sfiderà Pegula

MONTREAL (CANADA) - Iga Swiatek stacca il pass per la semifinale dell''Omnium Banque Nationale Open', torneo Wta 1000 dotato di un montepremi pari a 2.788.468 dollari che si sta disputando sul cemento di Montreal, in Canada. La fuoriclasse polacca, numero 1 del mondo e del tabellone, supera ai quarti di finale la statunitense Danielle Collins, numero 48 del ranking Wta, col punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. La polacca si giocherà l'accesso all'ultimo atto del torneo canadese contro un'altra statunitense, Jessica Pegula, numero 4 del seeding e terza giocatrice del ranking Wta, che ha sconfitto la connazionale Coco Gauff, 7 del ranking Wta e sesta forza del tabellone, per 6-2, 5-7, 7-5.