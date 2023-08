Swiatek preoccupa Montreal: si allena con lo scotch sulla bocca, il motivo

La foto è apparsa alla vigilia del Wta1000 di Montreal e tra pubblico e tifosi non tutti ne hanno colto subito il significato. C’era Iga Swiatek, n.1 del mondo, impegnata in una sessione d’allenamento intenta a colpire di rovescio con dello scotch a coprirle la bocca. Attimi di perplessità. Poi le reazioni. La prima è stata all’insegna della curiosità: ma che cos’è? La seconda, lasciava trapelare invece un po’ di preoccupazione: e perché fa così? Via alle congetture, quindi. Alle ipotesi e alle tesi. È un nuovo metodo adottato dal suo coach, Tomasz Wiktorowski, per impedirle di respirare durante gli scambi, tenerla in apnea il più a lungo possibile per poi liberarla in campo così da abituarla a ignorare dolore e fatica una volta impegnata in match ufficiali. Troppo sadica. Tallonata da Aryna Sabalenka e, più da lontano, da Elena Rybakina, scopo dell’esercizio era quello di ricacciarle in gola espressioni e aggettivi loro rivolti ogni qual volta chiamata a colpire sagome cartonate posizionate apposta dall’altra parte della rete. Troppo brutale. Venuta a conoscenza della prossima introduzione della Var a partire dagli US Open, Iga avrebbe pensato bene di tapparsi la bocca con del nastro per abituarsi a lunghi scambi in regime di silenzio, così da non incappare nella chiamata arbitrale di “hindrance” (parlare durante il punto, ndc) e portarsi avanti con il lavoro.