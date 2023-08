Sinner e lo stupefacente punto contro Paul: 46 colpi e il gesto preso dal wrestling

TORONTO (CANADA) - Classe, forza mentale e lucidità. Non è mancato niente a Jannik Sinner nel match vinto in due set contro il 26enne statunitense Tommy Paul , che gli ha spalancato le porte della finale sul cemento del Masters 1000 di Toronto (nella quale sfiderà l'australiano Alex de Minaur).

Sinner, super punto e posa da wrestler

Il 21enne altoatesino, numero 8 Atp, ha dato spettacolo e strappato gli applausi dei tifosi presenti sugli spalti in particolare su un punto vinto dopo 46 colpi e celebrato alla fine da Sinner in maniera particolare: quando Paul ha ceduto spedendo la pallina fuori l'altoatesino ha posato in mezzo al campo come faceva il wrestler Triple H, rimanendo immobile a prendersi l'ovazione del pubblico canadese.