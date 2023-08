Sinner scala il ranking Atp: la nuova posizione dopo il trionfo a Toronto

ROMA - Jannik Sinner scala la classifica dei migliori tennisti del mondo. Il tennista altoatesino - dopo il trionfo ottenuto in Canada - conquista il nuovo best ranking. L’italiano è attualmente al sesto posto della classifica Atp con 4.725 punti. Sinner eguaglia così il best ranking di Matteo Berrettini: i due italiani - nella classifica all time - si piazzano in seconda posizione alle spalle di Adriano Panatta che in carriera arrivò ad occupare - nell'agosto del 1976 - il quarto posto del ranking Atp.