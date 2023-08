Sinner vince a Toronto e corre da un tifoso: il gesto che ha commosso tutti

TORONTO (CANADA) - Trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Toronto, in Canada. Un percorso emozionante, culminato in una finale dominata che gli ha regalato il primo titolo in carriera di questa categoria. Un successo importantissimo per l'altoatesino, che sta ricevendo complimenti e messaggi di stima non solo per la sua prestazione impeccabile in campo, ma anche per un gesto diventato virale sui social.