Tsitsipas furioso, il gesto che ha fatto la tifosa è surreale: "È un'ape"

CINCINNATI (USA) - Una vittoria più complicata di quanto non dica il risultato quella ottenuta da Stefanos Tsistipas contro il 'padrone di casa' Ben Shelton, superato in due set (7-6, 7-6) nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati (cemento) che ha visto invece uscire i tre azzurri Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego . Oltre alle qualità del 20enne statunitense (n.40 Atp), il numero 4 del mondo ha dovuto infatti affrontare una surreale azione di disturbo messa in atto da una tifosa del suo avversario.

Atp Cincinnati: eliminati Sinner, Musetti e Sonego

Tsitsipas furioso con una tifosa a Cincinneti: il motivo

A un certo punto del match infatti, su un proprio turno di servizio, Tsitsipas ha iniziato a roteare la racchetta in aria come a voler scacciare un insetto, fino a che non si è rivolto all'arbitro per spiegargli cosa stesse accadendo. "C'è qualcuno che imita un'ape dietro di me quando servo, è un ronzio - ha detto il 25enne greco -. Capisco che sostengano Shelton, ma nella mia carriera non mi era mai successo questo". Tsitsipas è andato così sotto la tribuna a chiedere chi fosse il 'disturbatore', scoprendo che si trattava di una donna dal quale ha ricevuto poi le scuse. La donna ha così evitato di essere allontanata dal giudice di sedia mentre il greco, con un'espressione contrariata, è tornato a servire.