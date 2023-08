Diretta Atp Cincinnati: Musetti e Sonego ko, eliminato anche Sinner LIVE

CINCINNATI (USA) - Masters 1000 da dimenticare per i tre azzurri in gara al secondo turno: Lorenzo Musetti è stato eliminato dal numero 3 del mondo Medvedev senza mai riuscire a entrare in partita. Sconfitta anche per Lorenzo Sonego e Jannik Sinner: Fritz e Lajovic avanzano agli ottavi di finale. Tra le donne ko Trevisan, attesa per la Paolini. Segui la diretta dei match...