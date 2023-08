Us Open, Cilic e Shapovalov si ritirano per infortunio: l'annuncio

Us Open, Cilic e Shapovalov ko

Il 34enne croato, ex numero 3 del mondo, è scivolato al 121° posto del ranking mondiale e l'ultima apparizione in campo risale a luglio, al torneo 'casalingo' di Umago, conclusosi con la sconfitta in due set contro l'italiano Flavio Cobolli. La sua ultima prestazione di livello risale alla semifinale dello scorso anno al Roland Garros (ko contro il norvegese Casper Ruud), mentre agli Us Open è stato eliminato in cinque set dal futuro vincitore, lo spagnolo Carlos Alcaraz, negli ottavi di finale. Non è andata meglio a Denis Shapovalov, 24enne canadese e n.22 Atp, che non scende in campo dal torneo di Wimbledon di un mese e mezzo fa. "Nonostante tutti i miei sforzi per essere al 100% agli US Open, il mio ginocchio ha bisogno di più tempo e sono costretto a rinunciare", annuncia il 24enne nativo di Tel-Aviv sui propri canali social.