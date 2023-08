Wta Cincinnati, Paolini ai quarti per il ritiro di Rybakina

Paolini, primo quarto 1000 e posto nella Top40

Con questa vittoria, infatti, l'azzurra raggiunge due traguardi in carriera: centra per la prima volta i quarti di un Master 1000 e si assicura per la prima volta tra le prime 40 del mondo. Ora, per conquistare la semifinale, Paolini sfiderà una tra Cori Gauff o Linda Noskova.