Bufera Kyrgios, post contro Rublev che piange: la frase fa infuriare i fan

Rublev sta vivendo una delle sue migliori stagioni della sua carriera, ma nelle ultime uscite non è riuscito a brillare in campo. Il russo, eliminato dal torneo di Cinccinati, è scoppiato in lacrime in maniera sincera durante la partita contro il finlandese Ruusuvuori. Già, non è riuscito a reggere la tensione. Molti appassionati di tennis l'hanno coccolato sui social dopo il pianto liberatorio. Tra questi non c'era Kyrgios che su Twitter ha voluto dire la sua in maniera poco elegante. Non è la prima volta che usa i social per attaccare giornalisti, colleghi e l'intero sistema.