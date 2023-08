Alcaraz-Djokovic, la finale: dove vederla in tv

Di nuovo loro. Uno di fronte all’altro. Oggi (domenica 20 agosto) va in scena la finale Alcaraz-Djokovic , replay dell’ultimo atto di Wimbledon che ha sorriso alla spagnolo , numero 1 del ranking Atp. Nole è il numero 2 della classifica mondiale.

Alcaraz-Djokovic, dove si svolge la finale

La finale Alcaraz-Djokovic si disputerà a Cincinnati, negli Stati Uniti. Si tratta di un Master 1000. I due tennisti si incontreranno per il titolo Western & Southern Open. In semifinale Alcaraz ha superato Hurkacz, mentre Djokovic ha sconfitto Zverev, campione del torneo di Cincinnati nel 2021.

Finale Alcaraz-Djokovic, dove vederla in TV

La finale Alcaraz-Djokovic si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’inizio del match non avverrà prima delle ore 22.30 in Italia.

Finale Alcaraz-Djokovic, dove vederla in streaming

La sfida Alcaraz-Djokovic si potrà seguire anche in streaming su Sky Go e Now.

Alcaraz-Djokovic: i precedenti

Djokovic conduce nel conto dei precedenti contro Alcaraz per 2-1. L’ultima volta, nella finale Wimbledon, si è imposto lo spagnolo che ha vinto al quinto set.