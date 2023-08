Diretta Atp Cincinnati: segui la finale Alcaraz-Djokovic LIVE

CINCINNATI (STATI UNITI) - La finale più attesa: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si contenderanno il Masters 1000 di Cincinnati . I due fuoriclasse del tennis, primo e secondo del ranking Atp , tornano a sfidarsi dopo la meravigliosa finale di Wimbledon un mese fa e vinta dallo spagnolo in cinque set . Il serbo vuole invece mettere le mani sul 39° torneo 1000 della sua incredibile carriera. Segui la sfida in diretta.

23:20

Alcaraz show: 4-4!

Pareggia i conti lo spagnolo che chiude un grande game a zero. Djokovic sembra ora accusare il caldo di Cincinnati.

23:15

Alcaraz accorcia le distanze: 3-4

Break dello spagnolo che recupera e si riavvicina a Djokovic.

23:10

Djokovic in scioltezza: 4-2

Game perfetto quello giocato dal serbo che lo chiude a zero, strappando anche il servizio ad Alcaraz.

23:05

Djokovic ancora avanti: 3-2

Il serbo vince il game ai vantaggi sfruttando gli errori di dritto di Alcaraz.

23:00

Alcaraz c'è: 2-2

Lo spagnolo tiene il servizio a zero per la prima volta nel match.

22:56

Djokovic avanti 2-1

Il serbo mette la freccia e chiude il game a 15.

22:52

Alcaraz pareggia i conti: 1-1

Lo spagnolo sale sul 40-0, concede un 15 a Djokovic e poi chiude il game in contropiede. Ristabilita la parità.

22:49

Djokovic parte bene e tiene il servizio: 1-0

Ottimo avvio per il serbo che chiude il game a 15. Alcaraz deve subito inseguire.

22:45

Alcaraz-Djokovic, inizia la finale!

Il serbo apre la sfida con il servizio.

22:40

Alcaraz e Djokovic in campo!

Standing ovation per i due campioni sul campo centrale. Il serbo ha vinto il sorteggio, scegliendo di servire: inizia il riscaldamento.

22:35

Alcaraz-Djokovic, è tutto pronto!

Cresce l'attesa sul Campo centrale del Lindner Family Tennis Center: i giocatori stanno per entrare in campo!

22:25

Alcaraz-Djokovic, come cambia il ranking Atp dopo Cincinnati

Qualunque sarà l'esito della finale del Masters 1000 statunitense, le posizioni di Alcaraz e Djokovic nella classifica Atp resteranno invariate: con Djokovic secondo, il 20enne murciano si confermerebbe il primo giocatore al mondo, sfondando quota 10mila punti. Alcaraz inoltre sarà la testa di serie n.1 agli Us Open.

22:20

Alcaraz-Djokovic, a che ora inizia la finale

L'ultimo atto del Masters 1000 di Cincinnati tra lo spagnolo e il serbo comincerà dopo la finale del torneo femminile (Coco Gauff ha battuto Karolina Muchova in due set): l'attesa sfida è in programma non prima delle 16:35 locali (le 22:35 in Italia).

22:10

Alcaraz-Djokovic, i precedenti

Il Masters 1000 in Ohio sarà il quarto confronto diretto tra i due campioni del tennis mondiale: lo spagnolo conduce per 2-1. Nel 2023 però, i bilancio è in perfetta parità: il serbo ha avuto la meglio nella semifinale del Roland Garros mentre il 20enne murciano ha trionfato nella finale di Wimbledon.

22:00

Alcaraz-Djokovic, dove vederla in tv

Il fuoriclasse spagnolo sfiderà Nole per la conquista del titolo. Ecco tutte le informazioni su data, orario e canali di diffusione del match. (QUI I DETTAGLI)

Lindner Family Tennis Center, Cincinnati (Stati Uniti)