“Djokovic ubriaco a Cincinnati": il siparietto social conquista tutti

CINCINNATI (Stati Uniti) - Simpatico siparietto social tra gli organizzatori del torneo di Cincinnati e Nole Djokovic . Sui profili social ufficiali del Master 1000 sono state postate delle foto che ritraggono il campione mentre mandava un bacio a una persona presente sugli spalti che lo stava riprendendo con il cellulare. Per la cronaca si trattava del collega Hurkacz e non di una spettatrice.

Djokovic e le foto da "ubriaco" a Cincinnati

Djokovic ha commentato il post del profilo del torneo di Cincinnati scrivendo: "Haha. Grazie per aver postato immagini in cui sembro ubriaco in campo". E giù like e commenti per delle foto particolari che hanno strappato sorrisi sui social a tantissimi fan. Poi il trionfo a Cincinnati di fronte ad Alcaraz, ma questa è un'altra storia.