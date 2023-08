ll nuovo stipendio minimo dei tennisti Atp: la cifra è esorbitante!

L'Atp ha progettato un programma innovativo per garantire ai tennisti (dalla posizione 1 alla posizione 250) un salario minimo annuo. Sulla scia di quello che chiedeva la Professional Tennis Players Association (PTPA), fondata da Nole Djokovic tre anni fa come alternativa alla Professional Tennis Players Association (PTPA), di cui fanno parte Nadal e Federer. Il serbo, fresco vincitore a Cincinnati di quasi un milione di euro, si è sempre battuto, anche in periodo Covid, per proteggere i colleghi tennisti che non stanno nell'elité del tennis mondiale.