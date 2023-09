Berrettini svela le condizioni dopo l'infortunio: come sta e quando torna

ROMA - Matteo Berrettini tira un sospiro di sollievo. L’infortunio subito durante gli ultimi Us Open a New York sembra essere meno grave del previsto. Gli esami strumentali a crisi è sottoposto il tennista romano hanno scongiurato danni significativi. "Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto - scrive sul proprio profilo social Matteo Berrettini - ho la rottura parziale del legamento astragalico anteriore. Purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo e a partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia”.