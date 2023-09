Fognini, furia del papà: post shock contro Volandri, menzionato Berrettini

ROMA - Non si placa la bufera in casa Italia dopo il botta e risposta tra Fabio Fognini e Filippo Volandri, capitano azzurro che ha replicato duramente allo sfogo del tennista ligure, deluso per l'esclusione in vista della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis (dal 12 al 17 settembre con Canada, Cile e Svezia come rivali).