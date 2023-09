Bufera Davis, Seppi e la frase che difende Fognini: “Abituati, si scordano tutto”

ROMA - Nel mondo del tennis continua a imperversare la polemica tra Fabio Fognini e il ct della Nazionale Italiana Filippo Volandri che lo ha estromesso dalle convocazioni per la prossima sfida di coppa Davis in programma a Bologna. Il dibattito sta ormai diventando virale , e coinvolge l’intero panorama tennistico italiano.

Seppi consola Fognini

L’ex tennista azzurro Andreas Seppi - sul proprio profilo social - ha cercato in qualche modo di consolare l’ex compagno Fabio Fognini, ma a sua volta ha innescato una polemica contro la Federtennis per avergli impedito - nella passata stagione - di concludere la carriera in uno dei tornei organizzati in Italia con una wild card. “Abituati. Purtroppo dimenticano velocemente”. Il tennis italiano vive un momento molto particolare, dove tutti - per un motivo o per un altro - fanno polemica.