Coppa Davis, Volandri punge Fognini: "L'Italia da oggi è una famiglia"

BOLOGNA - "Oggi siamo una squadra e lo saremo ancora di più da qui in poi". Non cita Fabio Fognini, ma quella di Filippo Volandri sembra una 'frecciata' al tennista ligure dopo le polemiche seguite alla sua esclusione dalla lista del capitano dell'Italia in vista della fase a gironi di Coppa Davis.

"Nel meeting tra staff capitano e giocatori è uscita fuori la parola 'famiglia' - ha detto Volandri ai microfoni di 'Sky' -. Siamo diventati una squadra e abbiamo deciso di lasciarci alle spalle tutto quello che è successo nei giorni scorsi. Ora in testa c'è solo un obiettivo: andare a Malaga. Ho la fortuna di avere una squadra allargata e ho chiesto a tutti grande disponibilità: dovranno farsi trovare tutti pronti".

Staccare il pass per le Finals di Malaga non sarà facile per gli azzurri, impegnati da dopodomani (13 settembre) a Bologna nel Gruppo A: "È un girone tosto - ha commentato il capitano dell'Italia - c'è il Canada (prima avversaria di Musetti e compagni, ndr) che ora è una squadra diversa ma è sempre la detentrice, c'è il Cile che è una squadra forte e la Svezia sempre ostica in Davis, dove le classifiche contano fino a un certo punto". Infine un pensiero a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, costretti al forfait per problemi fisici: "Li aspettiamo a braccia aperte".