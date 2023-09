Fognini imita il gesto di Djokovic, è caos: "È un attacco a Volandri”

GENOVA - Non sono giorni particolarmente sereni per il tennis italiano, con le parole dell’ex Nicola Pietrangeli, le risposte di Adriano Panatta, e le convocazioni per la prossima coppa Davis in programma a Bologna. L’esclusione di Fabio Fognini ha fatto rumore: il tennista ha polemizzato duramente con il ct Filippo Volandri, e il commissario tecnico ha replicato con altrettanta determinazione.