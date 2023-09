Djokovic deride Shelton: gesto irrisorio agli Us Open, è bufera

Djokovic ha staccato il pass per la finale degli Us Open, dove inconterà Medvedev che a sorpresa ha eliminato Alcaraz, il numero uno al mondo. Al termine della semifinale contro Shelton, Nole è stato protagonista di un gesto che non è passato inosservato. Infatti, ha replicato l'esultanza dell'americano facendo finta di rispondere al telefono e buttando giù di forza la cornetta. Insomma, una presa in giro.