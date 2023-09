Scandalo doping nel tennis, squalifica durissima per Simona Halep!

Tutto confermato. Simona Halep non potrà giocare a tennis nel circuito professionistico per molto tempo perché è stata trovata positiva durante un controllo antidoping. La tennista rumena, ex numero 1 del ranking Wta, era già stata sospesa per doping, ma adesso è arrivata la condanna da parte di un tribunale indipendente: lo stop è di 4 anni. Lo ha comunicato l'International Tennis Integrity Agency (ITIA).