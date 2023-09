Djokovic torna in Serbia e scoppia in lacrime: il motivo è struggente

Novak Djokovic è di nuovo sul tetto del mondo. Dopo aver vinto gli Us Open battendo in set in finale Daniil Medvedev e aver conquistato il 24esimo Slam in carriera, il numero uno al mondo è tornato in Serbia. E proprio a Belgrado, sua città natale, è stato accolto come un vero e proprio eroe nazionale. Per l'occasione Nole è uscito sul balcone dove si stavano svolgendo i grandi festeggiamenti per la nazionale serba di basket, medaglia d'argento ai Mondiali terminati domenica scorsa con la vittoria della Germania. Qui Djokovic non ha potuto nascondere le lacrime.