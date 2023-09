Diretta Coppa Davis, Italia-Canada: segui la sfida LIVE

BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals di Coppa Davis a Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, Arnaldi, Vavassori e Bolelli . Segui la diretta della sfida...

15:59

Sonego allunga il passo: 5-3

L'azzurro si porta ancora avanti mantenendo ilproprio turno di battuta. Ora Galarneaur serve per restare nel set

15:53

Sonego piazza il break! L'azzurro avanti 4-3

Inizia a emergere la qualità del tennista azzurro che piazza un pallonetto in corsa meraviglioso. Sonego strappa il servizio all'avversario, e ora potrà sfruttare il proprio turno in battuta. Il pubblico dell'Unipol Arena di Bologna applaude a scena aperta

15:49

Sonego pareggia il conto: 3-3

L'azzurro esce da una situazione critica dopo i due punti dell'avversario, ma risale la corrente e conquista il game con un paio dicolpi straordinari

15:42

Galarneaur tiene il passo: 3-2

Il canadese ha una grande mobilità che mette in dificoltà Lorenzo Sonego. Fin qui, nessun break

15:38

Sonego tiene il servizio: 2-2

L'azzurro si fa valere e porta a casa il game senza troppi affanni

15:34

Galarneaur torna avanti: 2-1

Il canadese vince il game a zero senza lasciare possibilità a Sonego

15:32

Sonego riporta la partita in equilibrio: 1-1

Anche il secondo game si chiude ai vantaggi, questa volta l'azzurro porta a casa il risultato e pareggia il conto

15:26

Sonego spreca 4 palle-break: 0-1

Dopo quattro palle break, Sonego vanifica la posssibilità di strappare il turno di battuta al'avversario: Galarneaur vince il primo gioco della partita, Canada avanti per uno a zero

15:13

Coppa Davis, inizia il riscaldamento

Sonego e Galarneaur iniziano il riscaldamento pre partita. Il canadese ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire per primo.

15:04

Le due squadre entrano in campo

Tutto pronto per l'inizio della sfida di Coppa Davis tra Italia e Canada. Le due squadre entrano in campo, Fra pochi minuti andrà in scena la prima sfida di singolare in programma all'Unipol Arena di Bologna è quella tra Lorenzo Sonergo e Alexis Galarneaur. Inizia il percorso degli Azzurri, l'obiettivo è quello di arrivare alla Finals di Coppa Davis in programma a Malaga.

14:50

La sfida di doppio

Al momento, le coppie scelte dai due capitani sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori per l’Italia e Alexis Galarneau e Vasek Pospisil per il Canada. Ma gli accoppiamenti possono essere cambiati al termine del secondo singolare in programma oggi pomeriggio all’Unipol Arena di Bologna.

14:45

Musetti-Diallo, sfida inaspettata

Il secondo incontro della giornata vedrà opposto Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo. Il giovane canadese prende il posto di Denis Shapovalov che ha nuovamente rinviato il suo rientro in campo dopo l’infortunio subito a Wimbledon.

14:40

Sonego sfida Galarneau

Il primo confronto - alle 15 - vedrà opposti Lorenzo Sonego e Alexis Galarneau. Il Canada, a sorpresa, non manderà in campo Shapovalov. In classifica, Galarneau è il numero 200 del ranking mondiale

14:30

Italia-Canada, la prima sfida nel 2013

I canadesi si imposero per la prima volta a Vancouver, nell’edizione del 2013. Andreas Seppi vinse il primo incontro con Pospisil, Fognini venne sconfitto da Raonic, e nel doppio la coppia Bracciali-Fognini venne battuta da Nestor e Pospisil.

14:20

Italia-Canada, i precedenti in Coppa Davis

Nei tre precedenti contro il Canada, l’Italia ha incassato altrettante sconfitte. L’ultimo confronto risale alla passata edizione 2022 - nei quarti di finale - quando i canadesi si imposero per due a uno. Al successo di Lorenzo Sonego contro Shapovalov, fece seguito la vittoria di Auger-Aliassime contro Lorenzo Musetti. Decisiva la partita di doppio - Berrettini-Fognini vs Auger-Aliassime-Pospisil - grazie alla quale il Canada conquistò la qualificazione al turno successivo.

14:10

Il Canada è detentore del titolo

Nella passata stagione, il Canada ha vinto per la prima volta nella sua storia la Coppa Devis. Gli avversari odierni degli Azzurri hanno battuto in finale l’Australia grazie ai successi di Shapovalov contro Kokkinakis e di Auger-Aliassime contro de Minaur.

14:00

Italia-Canada, dove vederla in tv e streaming

Unipol Arena, Bologna