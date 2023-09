Coppa Davis, Italia-Canada: orario e dove vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Tutto pronto a Bologna per la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 . Oggi l'Italia di capitan Volandri affronta il Canada nel primo match del gruppo A. Archiaviate le polemiche per il doppio forfait di Sinner e Berrettini ma anche per l'esclusione di Fognini , gli azzurri saranno rappresentati da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli .

Italia-Canada di Coppa Davis: dove e quando si gioca

Il grande tennis è di scena all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La prima partita tra Italia e Canada è in programma alle ore 15.

Italia-Canada di Coppa Davis: programma e tv

Si parte, dunque, alle 15 con Sonego-Pospisil, a seguire Musetti-Shapovalov e poi spazio al doppio Bolelli/Vavassori-Diallo/Pospisil. La partita più spettacolare sulla carta è quella tra Musetti e Shapovalov, che non dovrebbe cominciare prima delle 17. Sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e su Sky, canali 201 e 203. Il doppio si potrà seguire sempre su Sky (201 e 203), ma anche in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. In streaming su raiplay.it, Sky Go e Now. Sonego-Musetti andrà in diretta su Sky, su Supertennis e in streaming su SupertenniX.