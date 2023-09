Coppa Davis, le partite di oggi: orario e dove vederle in tv e streaming

BOLOGNA - Prosegue il programma delle Finali di Coppa Davis 2023 . Dopo aver battuto l'Italia , il Canada torna in campo per il secondo match del girone A dove sfiderà la Svezia , reduce dal ko contro il Cile.

Coppa Davis, dove e quando si gioca

La sfida tra Canada e Svezia, inserite nel gruppo A dell'Italia, si giocherà alle ore 15 alla Unipol Arena di Bologna. Il resto del programma vede le sfide tra Australia e Francia (ore 14 alla AO Arena di Manchester), Repubblica Ceca e Sud Corea (ore 15 alla Pabellon Municipal Fuente di Valencia), Olanda e Stati Uniti (ore 15 alla Mala dvorana di Split in Croazia) e infine tra Ucraina e Colombia (ore 10 a Kaspi in Georgia).

Coppa Davis, come seguirla in tv e streaming

Il match tra Canada e Svezia sarà disponibile in chiaro su Rai Sport. La sfida sarà disponibile anche sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Now, Rai Play e Sky Go. Tutte le altre partite della giornata saranno disponibili in streaming su Supertennix o sul sito ufficiale della Coppa Davis.