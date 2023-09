Sonego svela il segreto dell'avversario che lo ha battuto: "In Davis è così"

Sonego ko: "In Davis è così"

Il tennista torinese ha spiegato il motivo della sua sconfitta a sorpresa, chiusa in due set contro un avversario di livello nettamente inferiore, in conferenza stampa: "Sono partite che si giocano in pochi punti, in Davis è così, è una partita secca. Lui ha giocato una gran partita, forse la migliore della sua carriera, e anche la fortuna è stata dalla sua parte in alcuni punti. Ho provato a fare cose diverse, a cambiare gioco, ma lui è stato bravo a non regalare niente. Davvero congratulazioni. Oggi il mio avversario non ha giocato da n.200 al mondo ma da top30 o top20 e forse anche come caratteristiche è un giocatore che è riuscito a darmi fastidio". Infine sulle sue condizioni: "Solo un indurimento, niente di che, dopo un game era tutto a posto. Sono a disposizione per il doppio e per qualunque cosa il capitano mi chieda".