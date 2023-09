Bufera Alcaraz, beccato alla corrida: "È così disgustoso"

MADRID (SPAGNA) - Bufera in Spagna su Carlos Alcaraz, che ha scatenato su di sé l'ira degli animalisti . È successo dopo che il 20enne tennista iberico, a riposo dopo aver rinunciato agli impegni di Coppa Davis con la sua nazionale, è stato immortalato sugli spalti per assistere a una corrida durante la Fiera di Murcia , la sua regione d'origine.

Alcaraz alla corrida: si scatenano le polemiche

Virale sui social l'immagine di Alcaraz all'arena 'La Condomina' al fianco del torero Pepín Liria e dell'ex allenatore della nazionale di calcio José Antonio Camacho. "Penseresti che un giocatore di tennis come Carlos Alcaraz conosca la differenza tra uno sport e una tortura" ha scritto in un post l'organizzazione per la protezione degli animali PETA, ma sono tanti gli utenti che criticano la scelta del numero due del mondo. "Non poteva essere perfetto" scrive qualcuno, mentre c'è chi usa parole più crude: "È così disgustoso". Non manca poi chi si rivolge direttamente ad Alcaraz: "Sostieni davvero l'omicidio di creature innocenti? Questa è davvero una tua foto alla macellazione di tori?".